Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регионы России десятками беспилотников. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 дронов, сообщили в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего украинских дронов — семь — уничтожили над территорией Ставропольского края. Еще три беспилотника зафиксировали в небе над Калмыкией, один — над Крымом.