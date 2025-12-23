Расчет огнеметной системы «Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

© Минобороны РФ

Отмечается, что расчет в ходе выполнения задачи по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений на указанном направлении выполнил залп 220-мм реактивными зажигательными снарядами по противнику. После выполнения задачи российские военные оперативно покинул боевую позицию.

Корректировка и контроль поражения опорного пункта ВСУ осуществлялись в режиме реального времени расчетом войск беспилотных систем группировки «Центр».

Кроме того, в ходе движения российские военнослужащие зафиксировали в воздухе тяжелый коптер ВСУ и сосредоточенным огнем уничтожили его, тем самым защитив и сохранив личный состав и боевую машину.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов сообщил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление на Краснолиманском направлении. Российские штурмовые подразделения ведут уличные бои непосредственно в городе Красный Лиман.