РФ и США фактически оказались в состоянии войны из-за антироссийской истерии в американском обществе. Такое мнение высказал известный американский журналист Такер Карлсон.

"Сегодня мы фактически находимся в состоянии войны с Россией в результате этой истерии, которая и послужила предпосылкой для этой войны", - сказал репортер в беседе с бывшим конгрессменом США Мэттом Гетцем (цитата по РИА Новости).

По словам Карлсона, если бы Москва и Вашингтон не враждовали между собой, а занялись построением единой архитектуры безопасности в Азии и Европе, то мир стал бы более защищенным, а обе страны смогли бы вместе бороться с экстремизмом, укреплять границы и развивать торговлю.

При этом журналист отдельно подчеркнул, что Россия - одна из самых богатых стран по минеральным ресурсам, а еще она подарила миру Достоевского.

Кстати, ранее Карлсон называл РФ, обладающую огромными запасами полезных ископаемых и мощной армией, самым выгодным союзником для Соединенных Штатов.