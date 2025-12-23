Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ужасным исчезновение переданного Украине западного оружия. Об этом он высказался в соцсети X.

При этом политик отметил, что такое развитие событий было предсказуемым.

«"Около 600 тысяч вооружений исчезли"... Вооружения, которые мы передали Украине. И вы уже знаете, где мы найдем часть этого...», — написал он.

Филиппо также потребовал прекратить финансовую и военную помощь Украине из-за масштабных хищений и повсеместной коррупции в стране.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила против финансовой поддержки Киева. По ее словам, Вашингтон направил Украине миллионы долларов, а власти страны в свою очередь просто отмывают деньги.