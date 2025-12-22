Силы ПВО за три часа сбили в небе над Россией 12 украинских дронов

Силы противовоздушной обороны вечером в понедельник, 22 декабря, сбили над Крымом и Черным морем 12 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны России.

Атака была отражена в период с 20:00 до 23:00 по мск.

За это время над территорией Крыма силы ПВО перехватили и уничтожили 11 БПЛА. Еще один вражеский дрон был ликвидирован над акваторией Черного моря.

