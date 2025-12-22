Журналист из США Такер Карлсон заявил, что Белый дом держит своих военных в Сирии, «чтобы те погибали». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на разговор Карлсона с бывшим конгрессменом Мэттом Гетцем.

Во время разговора Гетц рассказал Карлсону, что американцы не знают, зачем в Сирии находятся войска США. В ответ на это журналист заявил, что их держат там «чтобы они погибали». Как объяснил Карлсон, смерть военных позволяет Вашингтону развязывать новые военные действия в Сирии.

«Так мы можем терять солдат. Вот почему <...> я верю, что это правда», — заявил он.

Ранее Такер Карлсон пожаловался на ненависть к белому населению США.