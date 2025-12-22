В Чехии заявили об отказе от проекта по закупкам снарядов для ВСУ

Минобороны Чехии подготовит документацию к прекращению своего участия в инициативе по боеприпасам для ВСУ, рассказал лидер входящего в состав правящей коалиции движения SPD Томио Окамура. Об этом пишет РИА Новости.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году таким образом ВСУ получили 1,5 миллиона артснарядов, в 2025 году — на 300 тысяч снарядов больше.

По данным агентства, глава минобороны Чехии генерал Яромир Зуна выдвинут на своей пост именно от движения SPD .

«Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой инициативе по поставкам боеприпасов для Украины», — уточнил Окамура.

Политик заметил, что документы будут обсуждаться коалиционным советом, а затем правительством.

По его словам, деньги из бюджета республики больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины. Он добавил, что дальнейшая поддержка Киева должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира.

Ранее стало известно, что значительная часть граждан Чехии (46%) полагает, что инициативу по боеприпасам для ВСУ следует прекратить, в то время как 38% выступают за ее продолжение.

Опрос был проведен 16-18 декабря, в нем приняли участие 1009 человек граждан Чехии.