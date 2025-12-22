На военном кладбище во Львове, где хоронят бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), закончились места. Об этом пишет британская газета The Times.

«После почти четырех лет конфликта, 10 декабря, на нем закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших», — сообщается в публикации.

Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря. Отмечается, что всего на участке будет 500 могил. При этом местные чиновники пожаловались западным журналистам, что и нового участка может хватить ненадолго.

Ранее управляющий исполкомом Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища осталось всего 20 мест. Он отмечал, что вскоре город выберет новый участок для захоронения военнослужащих.