В Севастополе при отражении воздушной атаки системой ПВО сбиты две цели

В Севастополе подразделения ПВО отражают воздушную атаку противника. Зенитчиками Черноморского флота уничтожены две цели.

Как сообщил глава региона Михаил Развожаев, воздушные цели поражены в районе мыса Фиолент на Гераклейском полуострове.

Жителей Севастополя и близлежащих поселков просят находиться в убежищах.

"По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", - сообщил Михаил Развожаев.

Кстати

В ночь на 24 декабря дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.