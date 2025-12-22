Развожаев сообщил об отражении атаки ВСУ в Севастополе

В Севастополе военные продолжают отражать атаку Вооружённых сил Украины, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По его словам, уже уничтожены две воздушные цели.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты две воздушные цели», — написал Развожаев.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности и покинуть открытые пространства.

Он отметил, что военные применяют различные средства поражения, включая стрелковое оружие, а упавшие пули и обломки могут представлять опасность.

Развожаев также предупредил о возможном падении разгонных модулей ракет ПВО и фрагментов беспилотников на землю.

Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за падения осколков сбитых украинских беспилотников рядом с ТСН «Берег» загорелась деревянная постройка.

Также в Минобороны заявляли об уничтожении 36 украинских БПЛА над регионами России.