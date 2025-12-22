Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота
Россия поставила оружие новому правительству Мадагаскара. Об этом рассказал председатель Национального собрания страны Ситени Рандрианасолониаико, передает Bloomberg.
Согласно его заявлению, 20 декабря российский военный самолет доставил в страну 40 военнослужащих и 43 ящика с оружием. В поставку вошли штурмовые и снайперские винтовки, а также противотанковые ракетные установки.
Уточняется, что поставка была осуществлена в рамках межгосударственного сотрудничества двух стран. «Делегация четко выразила готовность поддержать Мадагаскар, особенно в области подготовки кадров и укрепления потенциала наших вооруженных сил», — отметил Рандрианасолониаико.
В октябре президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был отстранен от власти. После импичмента, вынесенного президенту страны, военные в Мадагаскаре взяли власть в свои руки.