Буданов* заявил, что США стали передавать Киеву больше разведданных

США стали предоставлять ВСУ больше данных разведки. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

© Соцсети

По словам Буданова*, Украина стала получать больше данных от американской разведки. Он также уточнил, что это является частью других взаимовыгодных сделок между США и Украиной.

«Да, конечно, и на самом деле он (обмен разведданными — прим. ред.) растет с каждым днем», — заявил он.

Ранее разведка США заявила, что президент России Владимир Путин «хочет захватить всю Украину».

*внесен в список террористов и экстремистов в России.