Российские войска ликвидировали двух граждан США, служивших в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает Newsweek.

© Газета.Ru

Издание подчеркивает, что данные выводы были сделаны из публикаций аккаунтов, предположительно принадлежащих разведывательной службе Украины. Отмечается, что Тай Уингейт Джонс и Брайан Захерл служили в составе международных сил под командованием военной разведки главного управления Украины.

Ликвидация американцев произошла независимо друг от друга, подтвердили их родственники в соцсетях.

До этого сообщалось, что наемники из стран Латинской Америки участвуют в боях на Украине с целью получения боевого опыта, который затем они используют в преступной деятельности.

На Украине воюют наемники из Бразилии и Колумбии. Один из участников рассказал, что колумбийцы, служившие на Украине, затем возвращаются в Мексику, чтобы вступать в наркокартели и получать около $2 тыс. в месяц. Другой наемник уточнил, что к работе привлекаются картели «Синалоа» и «Нового поколения Халиско», которые нанимают бывших колумбийских военных.