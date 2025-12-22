Полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин рассказал о взятии важного оборонительного рубежа ВСУ. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Алехина, таким рубежом был поселок Вильча в Харьковской области. Как объяснил военный, контроль над поселком открыл возможность продвигаться в сторону Печенег и Старого Салтова, поэтому ВСУ «держались за Вильчу зубами».

«Противник, можно сказать, зубами держался за Вильчу, потому что это был важный для ВСУ оборонительный рубеж. Дальше уже идет дорога на дамбу печенежского водохранилища, на Печенеги по направлению к Старому Салтову. Наши штурмовики умело маневрировали и ударили с флангов. Их активно поддерживали с воздуха: по местам дислокации противника била дальнобойная артиллерия РСЗО, для уничтожения боевиков ВСУ использовались ударные дроны», — рассказал Алехин.

Ранее Минобороны России сообщило об установлении контроля над Вильчей.