Хорватия передала формированиям киевского режима три десятка основных боевых танков М-84 и столько же боевых машин пехоты М-80. Об этом сообщил премьер-министр балканского государства Андрей Пленкович.

© Российская Газета

Как отмечается в Telegram-канале "Два майора" взамен из Германии будут поставлены полсотни Leopard 2A8. Сумма сделки оценивается в 1,5 млрд евро. Часть денег будет списана за счет передачи ВСУ вышеупомянутых танков и БМП.

Первые "восемьдесят четвертые" были замечены в ВСУ в сентябре текущего года. Они попали в состав 141-й отдельной механизированной бригады противника. Перед отправкой в это соединение техника прошла небольшую модернизацию - на башнях и в передней части корпусов была смонтирована динамическая защита "Контакт-1".

На башнях также установили "мангалы" с сеткой и цепями. Появилась система РЭБ. До сих пор хорватские "подарки" не были задействованы в боевых действиях.