Разведка НАТО заявила о разработке Россией нового оружия против спутников Starlink

Россия может заниматься разработкой нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на разведданные стран НАТО.

По данным представителей ведомств двух стран альянса, новое оружие создается для ограничения действий государств Запада в космосе.

В публикации отмечается, что оружие "зонального действия" будет стремиться засыпать спутники "облаками шрапнели", которые летят по орбите.

"Сотни тысяч гранул высокой плотности потенциально могут вывести из строя несколько спутников одновременно, но также существуют риски нанести катастрофический побочный ущерб другим орбитальным системам", — отмечает агентство.

14 декабря сообщалось, что китайские ученые предложили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink, которая играет ключевую роль в управлении подразделениями Вооруженных сил Украины.