«Атомный терроризм»: доброволец из «Ахмата» рассказал о сорванных планах ВСУ
Доброволец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов заявил, что ВСУ планировали взорвать Курскую АЭС в 2024 году. Об этом военный рассказал News.ru.
В ноябре 2024 года в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) сообщили, что захват Курской АЭС был одной из приоритетных целей атак ВСУ в Курской области. В Минобороны РФ заявили, что располагают докладом украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В этом документе утверждалось, что в случае аварии на Курской АЭС лишь территория России подверглась бы радиоактивному заражению.
Однако в войсках РХБЗ отметили, что с учетом различных факторов радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было с аварией на Чернобыльской АЭС.
«План у Киева был взять Курскую атомную электростанцию, пройти туда броском. Сам город Курск их интересовал во вторую очередь. Вот если бы они захватили АЭС, то это могло бы обернуться настоящим кошмаром», - рассказал Молотов.
По его словам, в такой ситуации было бы неясно, как выбить ВСУ со станции. Он предположил, что украинские войска могли бы попытаться взорвать АЭС.
«Такой натуральный атомный терроризм. [Однако] подразделения МО России, в том числе спецназ «Ахмат», сначала блокировали продвижение ВСУ, а потом выкинули их», - заключил доброволец.