Доброволец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов заявил, что ВСУ планировали взорвать Курскую АЭС в 2024 году. Об этом военный рассказал News.ru.

В ноябре 2024 года в российских войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) сообщили, что захват Курской АЭС был одной из приоритетных целей атак ВСУ в Курской области. В Минобороны РФ заявили, что располагают докладом украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В этом документе утверждалось, что в случае аварии на Курской АЭС лишь территория России подверглась бы радиоактивному заражению.

Однако в войсках РХБЗ отметили, что с учетом различных факторов радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, как это было с аварией на Чернобыльской АЭС.

«План у Киева был взять Курскую атомную электростанцию, пройти туда броском. Сам город Курск их интересовал во вторую очередь. Вот если бы они захватили АЭС, то это могло бы обернуться настоящим кошмаром», - рассказал Молотов.

По его словам, в такой ситуации было бы неясно, как выбить ВСУ со станции. Он предположил, что украинские войска могли бы попытаться взорвать АЭС.