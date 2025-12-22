1265 военнослужащих потеряла украинская армия за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ — ведомство опубликовало сводку в Telegram-канале.

По информации ведомства, до 90 солдат ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки «Север». Еще до 215 боевиков ликвидировано в зоне ответственности группировки войск «Запад». В результате действий «Южной» группировки противник потерял до 235 солдат. В зоне ответственности «Центра» ВСУ лишились 450 военнослужащих, в зоне действий «Востока» — до 250, а в зоне действий «Днепра» — до 25 военнослужащих.

Кроме того, за сутки ВСУ потеряли 75 беспилотников, 58 единиц военной автомобильной техники, 20 орудий артиллерии и минометов, а также 16 танков и иных боевых бронированных машин.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области. Успеха добились подразделения группировки войск «Север».