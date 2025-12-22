Российские военные атаковали «Геранями» порт в Одессе

Вооруженные силы РФ нанесли удар по порту «Южный» в Одессе усовершенствованными ударными беспилотниками «Герань-2». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По его данным, в результате атаки были повреждены около 30 объектов компании Allseeds Black Sea, в том числе крупнейший терминал растительного масла, откуда Украина отправляла продукцию в европейские страны.

Более 120 тысяч жителей Одесской области Украины остаются без электроснабжения из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре региона.

21 декабря российские военные атаковали мост в селе Маяки Одесской области. До этого основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин предупреждал, что Украина рискует столкнуться с топливным кризисом из-за разрушения моста.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.