Специальная военная операция будет продолжена в 2026 году. Такой вывод сделал военный корреспондент Александр Сладков. В эфире своего видеоблога он раскрыл сценарий на следующий год и ответил на вопрос о возможности проведения новых волн мобилизации в России.

"Мы не собираемся останавливаться, вот это – основная, генеральная мысль… Мобилизации не будет. Почему? Потому что мы уже к первому декабря набрали больше людей, чем было запланировано», — заявил Александр Сладков, проводя анализ итогов недавней коллегии Минобороны РФ.

Как подчеркнул журналист, приоритетом на 2026 год станет насыщение армии специалистами по управлению дронами — наземными, водными и воздушными. Сладков намекнул, что процесс создания этих подразделений ранее сталкивался с некоторыми трудностями, но сейчас они преодолены..

«Сегодня мы должны в короткие сроки набрать штат новых подразделений, подчеркиваю новых», — пояснил он.

Как ранее сообщало издание Clash Report, переговоры по Украине сейчас зашли в тупик. Несмотря на «конструктивный» тон, стороны не смогли найти компромисс по территориальным вопросам и гарантиям безопасности. Ситуацию обостряет и финансовая подпитка Киева. Евросоюз уже выделил Украине беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро. По оценкам экспертов, этого ресурса противнику гарантированно хватит на ведение боевых действий в течение всего 2026 года, поэтому Киев стал менее сговорчив по условиям соглашения.