Генерал пообещал жесткий ответ за подрыв машины Сарварова

Россия даст военный ответ на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

© Владимир Смирнов/ТАСС

По словам Попова, противник ведет диверсионно-разведывательные действия по отношению к российскому командованию. Причем под удар попадают не специалисты из генштаба на линии фронта, а те, кто находится в тылу и менее защищен.

«Сегодняшний Киев — это ничто иное, как рассадник международного терроризма. Они снова подтвердили этот факт, который, в дальнейшем, должен перерасти в новый Нюрнбергский процесс», — подчеркнул Попов.

Генерал напомнил слова президента Владимира Путина о том, что РФ будет жестко отвечать на подобные атаки. По словам Попова, ответы «идут сразу же, по горячему следу».

«Их генералы, полковники погибают, когда снаряды попадают на командные пункты на передовой, по местам, где идет подготовка. Мы уничтожаем их на командных пунктах, а не охотимся индивидуально за каждым», — отметил он.

Напомним, что утром 22 декабря на юге Москвы взорвался автомобиль. СК РФ сообщил, что погибшим оказался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сарваров. Взрывное устройство находилось под днищем автомобиля.