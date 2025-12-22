Потерявший на СВО сына отец десяти детей стал героем России

Потерявший на специальной военной операции (СВО) сына отец десяти детей с позывным Старый стал героем Российской Федерации (РФ). Об этом стало известно RT.

50-летний мужчина ушел на фронт летом этого года. Он служил штурмовиком в Луганской народной республике (ЛНР), вблизи Макеевки.

«Сначала нас засек дрон-разведчик. Потом прилетела "Баба-яга". Гоняла меня по лесу часа три. Два сброса было. После одного меня волной подбросило, сделал сальто в воздухе. Ничего не чувствовал на адреналине. Ещё по нам минометы работали. Осколком мне голову пробило», — поделился боец.

Военный рассказал, что в лесу заметил раненого бойца. Он уже хрипел, но полз. У мужчины были пробиты оба легких и поврежден позвоночник. Старый оказал ему первую помощь, вколол обезболивающее.

Во время очередного задания многодетный отец получил тяжелые травмы после атаки дрона. Его отправили на лечение в Москву. В этот же период у него родился десятый ребенок, но один его сын не выжил на спецоперации.

Супруга мужчины пояснила, что тот до сих пор не может оправиться от горя.

