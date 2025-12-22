Пушилин заявил о расширении буферной зоны у Северска

ВС РФ расширяют буферную зону у Северска в Донецкой Народной Республике, заявил телеканалу «Россия 24» глава региона Денис Пушилин.

«Продолжается расширение метр за метром буферной зоны (у Северска)», — поделился подробностями он.

Глава ДНР указал на то, что мирное население эвакуируют из населенного пункта. Минобороны России не комментировало эти сведения.

Ранее президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, которые отличились на фронтах в Донецкой Народной Республике, в частности, при освобождении Северска.

Также сообщалось, что Герой России Наран Очир-Горяев, который на прямой линии докладывал главе российского государства о взятии Северска, готов вернуться в зону проведения специальной военной операции.