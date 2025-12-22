Российские военные продолжают активно выдавливать ВСУ из Гуляйполя. Как сообщает aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников рассказал, что в рядах противника наблюдаются «хаос и неразбериха».

Эксперт отметил, что в сложившейся ситуации ВСУ не могут системно отходить на новые позиции — фактически их не существует. Они есть только в голове «обезумевшего киевского диктатора Зеленского». Судьба Гуляйполя, по мнению Иванникова, будет предрешена к Новому году.

«В это время главком [ВСУ Александр] Сырский действует по принципу “угадать, угодить, уберечься”, предпочитая не докладывать реальное положение дел в Гуляйполе ни Зеленскому, ни журналистскому сообществу Украины, чтобы не вызвать недовольство и разочарование своими действиями», — заявил Иванников.

По мнению военного эксперта, Сырский сейчас заинтересован лишь в том, чтобы сохранить свою должность и как можно дольше пробыть главкомом ВСУ, реализуя свои «эгоистичные амбиции».