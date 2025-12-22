Противотанковые дивизионы ВС России усилили ударными БПЛА

Российские военные внедрили в противотанковые дивизионы ударные беспилотники, это позволяет поражать ВСУ за пределами досягаемости артиллерии, заявил оператор БПЛА противотанкового дивизиона 238-й гвардейской артиллерийской бригады «Южной» группировки войск с позывным Север.

Дивизионы ежедневно выпускают не менее 15 дронов для поражения позиций противника, сказал собеседник «России 24».

«У нас работает разведка в нашей бригаде. Она вычисляет противника, вычисляет его огневые позиции, точки, где они укрываются. После этого мы начинаем работу. Там, где не добивает артиллерия, работаем мы», – пояснил он.

В ноябре британские СМИ сообщали, что центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с использованием беспилотников, лишив ВСУ дешевых и простых в сборке дронов.

Напомним, в ВС России сформировали войска беспилотных систем и была определили структуру нового рода войск.