Военный блогер не исключил блокаду Калининграда со стороны стран Прибалтики

Московский Комсомолец

Военный эксперт Кирилл Федоров считает, что страны Прибалтики, в первую очередь Литва, вместе с Польшей могут предпринять попытку блокады Калининградской области. Такой вывод он сделал в эфире радио Sputnik, несмотря на то, что Россия, по его словам, никогда не угрожала этим государствам напрямую.

Военный блогер не исключил блокаду Калининграда со стороны стран Прибалтики
© Global Look Press

Он подчеркнул, что Москва не предпринимала против Прибалтики ни военных, ни политических ударов. Однако это не мешает риторике и действиям соседей становиться всё более жёсткими.

«Россия не нанесла удары по Прибалтике ни под каким соусом, мы не совершили никаких попыток госпереворота в Прибалтике. Но при этом ведется абсолютно русофобская политика», – заявил военный блогер.

Именно эта нарастающая конфронтация, по мнению Федорова, и станет движущей силой для силового давления на российский эксклав.

В своём анализе эксперт особо выделил роль Вильнюса. Через территорию Литвы проходят ключевые сухопутные транзитные маршруты, связывающие Калининград с основной частью России. Это делает её наиболее вероятным инициатором ограничительных мер.