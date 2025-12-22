Военный блогер не исключил блокаду Калининграда со стороны стран Прибалтики

Военный эксперт Кирилл Федоров считает, что страны Прибалтики, в первую очередь Литва, вместе с Польшей могут предпринять попытку блокады Калининградской области. Такой вывод он сделал в эфире радио Sputnik, несмотря на то, что Россия, по его словам, никогда не угрожала этим государствам напрямую.

Он подчеркнул, что Москва не предпринимала против Прибалтики ни военных, ни политических ударов. Однако это не мешает риторике и действиям соседей становиться всё более жёсткими.

«Россия не нанесла удары по Прибалтике ни под каким соусом, мы не совершили никаких попыток госпереворота в Прибалтике. Но при этом ведется абсолютно русофобская политика», – заявил военный блогер.

Именно эта нарастающая конфронтация, по мнению Федорова, и станет движущей силой для силового давления на российский эксклав.

В своём анализе эксперт особо выделил роль Вильнюса. Через территорию Литвы проходят ключевые сухопутные транзитные маршруты, связывающие Калининград с основной частью России. Это делает её наиболее вероятным инициатором ограничительных мер.