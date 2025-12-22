В минувшие выходные фронт внезапно вспыхнул в самых неожиданных местах, чего не ожидала даже разведка стран НАТО. Как сообщает «Царьград», действия ВС РФ заставляют украинский фронт рушиться и обнажать все больше накопившихся проблем.

Развязка битвы за Купянск

Судя по кадрам, которые распространяет противник, ВСУ все еще старательно атакуют российские позиции в центре Купянска с помощью БПЛА, однако ни о каком продвижении вглубь города речи не идет. Вероятно, дела группировки украинских войск на направлении далеки от того, о чем заявляет Киев и его ресурсы.

Президент России Владимир Путин на прямой линии заявил, что под Купянском в окружении находится около 3,5 тысячи солдат ВСУ. По сути, их ждет та же судьба, что и «димитровских смертников» — путей подвоза провизии и боекомплекта нет, дроны-доставщики в значительной степени сбиваются.

«У ВСУ еще есть шанс сохранить лицо и отскочить от Купянска в более-менее целом виде, чтобы организоваться по рубежам западнее. Но времени на это, судя по всему, драматически мало. У России на этом участке возможностей заметно больше. Сейчас <…> просто выжидают подходящий момент, чтобы окончательно закрыть вопрос с Купянском и двигаться дальше», — отмечает «Военная хроника».

Кроме того, через некоторое время можно будет сделать вывод о численности резервов, которые украинская армия может задействовать на купянском направлении. Задача-минимум для ВСУ — не допустить продвижения ВС РФ дальше, на Изюм и Чугуев. Когда 3,5 тысячи человек, взятые в окружение, будут уничтожены или пленены, то и эту задачу выполнить будет почти невозможно.

Число дезертиров в украинской армии, особенно на этом участке фронта, критически растет, как и количество пленных. В борьбе с этим украинские заградотряды запугивают и даже целенаправленно атакуют своих. В их ряды входят не только «туристы» из Латинской Америки и стран НАТО, но и сами украинцы.

По информации Shot, недавно ВСУ ликвидировали своего же солдата, который сдался российским военным. Операторы ВС РФ вели боевика 25 минут к «серой зоне», однако операторы противника убили его с помощью дрона-камикадзе.

Взятие господствующей высоты

20 декабря канал «Узел связи» заявил, что на сумском направлении группировка войск «Север» усилила давление и продвинулась на девяти участках более чем на 950 метров, в том числе в районе Андреевки. У Алексеевки сорвана попытка выдвижения группы противника. На харьковском направлении оборона ВСУ заметно проседает — продвижение ВС РФ фиксируется в Старице, западнее Лимана, в Вильче, на участке Меловое — Хатнее.

Позднее появились другие впечатляющие новости: российские военные перешли государственную границу в районе поселка Высокое Сумской области и закрепились там. Под контролем российских подразделений оказалась самая высокая точка региона.

«До районного центра Сумской области, Краснополья, отсюда осталось пройти всего 6 км. Причем по лесам и балкам (что помогает наступающим и мешает обороняющимся). И это однозначно будет иметь медийный эффект. А значит, чтобы не дать нам этого сделать, противнику срочно придется перебрасывать на сумский участок фронта резервы. А нам, может быть, этого только и нужно. А может, и не только этого?», — пишет военный блогер Юрий Подоляка.

Грабовское и прилегающие территории ранее активно использовались ВСУ для пусков ракет и дронов по российской территории — в первую очередь, под ударом была Белгородская область. Пока ВСУ вынуждены держать крупные силы на купянском направлении, ВС РФ приближаются к трассе Р-45 Сумы — Харьков. Для противника дорога имеет ключевое значение, поскольку используется для снабжения и маневра украинской армии на северо-востоке Украины. Грабовское менее чем в 10 км от трассы.

При этом в активности ВС РФ в Сумской области есть нюанс, который обычно выпадает из публичных обсуждений. Как отмечает «Военная хроника», сам факт наступления означает наличие резерва, и если «Север» способен вести активные операции, то у российской армии есть чем их поддерживать и развивать.

«Киев почти гарантированно будет вынужден реагировать, причем не в рабочем, а в медийно-политическом режиме. Любой прорыв, даже ограниченный, там будут "тушить" демонстративно, с переброской сил и т.д., поскольку новые транши партнеры уже дали, придется отрабатывать. И вот здесь возникает ключевой вопрос: откуда эти силы Сырский собирается изъять», — отмечает канал.

Сумское направление в этом плане работает как тест на управляемость для украинской обороны. Не столько важно то, сколько километров ВС РФ пройдут — интереснее то, какие дыры вскроются.

Как отмечает автор канала «Без ретуши», еще насколько подобных ходов и может случиться что-то куда более глобальное. Все это нацелено не на быстрый результат, но очень способствует истощению ВСУ и заставляет уделять внимание тем местам, где до этого украинские военные чувствовали себя спокойно.

Противник странно отреагировал на прорыв. Кроме истерики начались и необычные «вбросы», сопряженные с обвинениями всей украинской приграничной группировки в пьянстве и нежелании воевать. Но такие оправдания даже для самих украинцев оказались перебором.

«Минобороны ВСУ уже запустило "антикриз", но на фоне всех проблем он не сработает. Также проблема пьянства в ВСУ огромная, а про моральный дух уже никто не говорит — он давно на дне. <…> Еще одна проблема – это настроение местного населения, которое не хочет уезжать на Украину, которой они не нужны, а ждут Россию», — пишет канал «Легитимный».

Это свидетельствует о глобальной проблеме на Украине и в ее армии, которую никто не решает. На фоне этого в Сети все больше слухов о подготовке наступления ВС РФ на юг Украины. Кроме того, прогнозируется и новая точка захода в Харьковскую область — идет массированный обстрел украинских позиций в приграничном районе в направлении Золочева.

Битва за Запорожье и Славянск

На добропольском направлении ВС РФ продолжают последовательное наступление в Димитрове, добиваясь контроля над оставшимися очагами сопротивления ВСУ. Поступают первые сообщения о ликвидации котла. В северной части города подразделения закрепились на позициях к северу от террикона и продвинулись в западном направлении к малоэтажным жилым кварталам северо-западной части города.

На северо-востоке города продолжается зачистка района «Светлый». Российские подразделения закрепились как минимум в восьми высотных зданиях и ведут наступление на последние украинские позиции в жилых домах к северо-востоку от местного рынка.

На пригородных направлениях к северу от Красноармейска российские войска достигли новых успехов в двух районах. На восточном направлении ВС РФ и продолжают продвижение к юго-западу от Родинского. В лесной полосе к западу от первого комплекса свиноферм закреплены новые позиции, что позволяет держать под контролем подходы к населенным пунктам.

В направлении Гуляйполя ВС РФ также продолжают методичное наступление. Украинские части предпринимают контратаки, но их успехи ограниченны, а темп продвижения России остаётся стабильным.

Украинская сторона тем временем продолжает активно саботировать переговоры: кроме открытого отказа от вывода боевиков с территории России, Владимир Зеленский открыто заявляет, что войска НАТО окажутся на Украине сразу после подписания мира. В контексте начала массированных ударов по югу Украины и фактически огневой изоляции Одессы эти слова главы киевского режима для многих стали сигналом — враг готов сдать любую территорию, однако при условии, что Москва заберет ее силой.