В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Гуляйполе и об уничтожении склада ВСУ в районе Константиновки. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 22 декабря.

Операции в Гуляйполе

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления украинскими дронами в Гуляйполе, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка выявила в городе сектор, который ВСУ использовали для управления дронами.

Получив координаты целей, расчет системы «Град» отправился на огневую позицию и нанес удар реактивными снарядами. Все цели были поражены, что обеспечило кратное превосходство в воздухе операторов дронов ВС РФ, подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, операторы российских беспилотников сорвали попытку контратаки ВСУ в Гуляйполе, сообщили в Минобороны. Также была сорвана попытка перебросить украинских солдат в город.

Дроны-разведчики выявили бронетехнику и автомобили, которые ВСУ хотели использовать, чтобы усилить ударную группу. Операторы беспилотников ВС РФ нанесли прицельные удары по целям. В результате были уничтожены американский бронетранспортер M113 и несколько единиц автомобильной техники.

Удар «Гиацинта»

Российская гаубица «Гиацинт-С» уничтожила замаскированные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ.

Осколочно-фугасный снаряд уничтожил комплекс РЭБ вместе с расчетами ВСУ. Украинские подразделения потеряли возможность создавать помехи в этом районе.

Операция в Харьковской области

Операторы дронов ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Также была поражена украинская позиция с автоматическим гранатометом, которая прикрывала пункт управления дронами.

Кроме того, с помощью специального устройства сброса «Веревка» был нейтрализован квадрокоптер ВСУ, который пытался провести разведку российских позиций.

Удар Д-30

Российская гаубица Д-30 уничтожила полевой склад материальных средств ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в районе Константиновки.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по скоплению бронетехники ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Позже экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Операция против спецроты ВСУ

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВС РФ сорвали попытку выдвижения боевой группы специальной роты ВСУ в Сумской области. По данным собеседника агентства, российскими ударами был уничтожен танк Leopard-2.