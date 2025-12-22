Стремительное развитие важных событий происходит на Сумском направлении. Как сообщает aif.ru, эксперты считают, что взятие населенных пунктов Грабовское, Рясное и Высокое имеет далеко идущие последствия и вынудит ВСУ срочно перебрасывать резервы.

Хитрость и погодные условия

Ключевую роль в успехе операции сыграли внезапность, хитрость и погодные условия. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что ВС РФ помог туман, который установился в регионе.

«Не думаю, что цель — занять что-то крупное. Просто воспользовались погодой. Но плацдарм можно и нужно закрепить — на будущее», — заметил он.

Эксперт считает, что одна из главных целей наступления — дестабилизация фронта и отвлечение сил противника. Даже если ВСУ направят туда батальон, то «уже хорошо», а при попытках выбить российские подразделения противник будет нести потери.

Это мнение разделяет и военкор Александр Коц. По его оценке, после занятия Высокого российские бойцы смогут сосредоточиться на освобождении находящихся рядом Поповки и Новодмитровки, формируя буферную зону в приграничье.

Важным успехом стало и взятие под контроль самой высокой точки Сумской области в районе села Высокое. Это предоставит ВС РФ дополнительные преимущества в наблюдении за противником и корректировке огня.

Сдались под натиском

Власти Сумской области объявили срочную эвакуацию из Краснопольского района. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ пытались организовать уличные бои в Грабовском, однако из-за численного преимущества российской армии и наступательного порыва им пришлось отойти.

Российские силовые структуры также рассказали о пленении в районе Высокого 13 бойцов 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе и командира. Украинское командование приказало им оставаться на позициях, пригрозив дроновыми ударами, из-за чего они решили сдаться.

Люди отказываются уезжать

Подоляка отмечает, что, когда была объявлена эвакуация из села Рясное, согласились уехать лишь около четверти населения. Большинство жителей, понимая, что вскоре могут оказаться под контролем России, остались.

«И это не жители Донбасса, а самые что ни на есть классические украинцы... И похоже их это уже пугает гораздо меньше, чем оставаться под властью киевских гауляйтеров», — отметил блогер.

Также поступила информация, что бойцы ВС РФ вывезли из Грабовского оставшееся мирное население — около 50 человек. Аналитики отмечают, что в случае обычного рейда или диверсии мирных жителей не эвакуируют.

Подоляка также отметил, что до районного центра, поселка Краснополье, ВС РФ осталось около 6 км. Эта территория покрыта лесами, что только поможет российской армии в дальнейшем продвижении. Занятие Краснополья будет иметь огромный медийный эффект — этого больше всего боится Киев.