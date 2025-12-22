Военнослужащий ВСУ сдался в плен брату-россиянину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдался в плен после разговора со своим братом-россиянином, бойцом спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

Москалькова сообщила, что к ней обратилась мать двух сыновей, один из которых служит в рядах ВС РФ, а второй — в составе ВСУ. Раньше семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала конфликта. Однако одному сыну пришлось остаться на Украине, чтобы ухаживать за бабушкой.

«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок», — сообщила она.

Ранее Москалькова заявила о возвращении с Украины группы россиян.