НАТО построит в Румынии хаб для оружия Украине

С января 2026 года в Румынии откроется второй крупный центр НАТО по координации и транзиту военной техники для Украины. Об этом заявил генерал Майк Келлер, замкомандующего NSATU, сообщает DefenseRomania.

Новый хаб заменит главную артерию поставок — польскую базу Жешув-Ясенка, обеспечив резервный поток и укрепив логистику Восточного фланга НАТО. Механизм PURL («оплачено европейцами, доставлено американцами») гарантирует непрерывность вооружений.

Центр удвоит транзитные возможности альянса. В 2025 году миссия уже направила Украине около 220 тысяч тонн военной помощи, а новый объект перейдёт под прямое командование НАТО.

Таким образом, Румыния, на ровне с Польшей, становится ключевым узлом для поставок западного оружия на восточном направлении Альянса.