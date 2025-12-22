Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире своего YouTube-канала, что Россия в вопросе вооружений полностью превосходит страны НАТО, которые ей противостоят в ходе украинского конфликта.

По его словам, Россия гораздо медленнее расходует ракеты и другие боеприпасы, чем производит, накапливая запасы. Запад же, наоборот, по мере продолжения конфликта истощает себя, не компенсируя потребление.

«На Западе есть те, кто хочет расширить конфликт за пределы Украины... И в случае столкновения с НАТО Россия сможет долго вести боевые действия на высоком уровне, её производство сможет поддерживать этот уровень», — сказал подполковник.

При этом он добавил, что Западу в таком случае придётся перейти на аварийный режим, и это, по его мнению, всё равно заняло бы год или два.

Ирландский журналист Чей Боуз ранее заявил, что НАТО не верит собственной пропаганде об угрозе России.

Директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон между тем предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за НАТО и ЕС.