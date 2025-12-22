Израиль предупредил США о возможной подготовке Ирана к удару

© Московский Комсомолец

Израильские официальные лица предупредили администрацию президента США Дональда Трампа, что ракетные учения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана могут быть подготовкой к нанесению удара по Израилю. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Начальник израильского генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир в субботу провёл телефонный разговор с главой Центрального командования США генералом Брэдом Купером, выразив серьёзную обеспокоенность учением иранских сил.

Замир отметил, что недавние перемещения иранских ракет и другие оперативные действия могут служить прикрытием для внезапной атаки. Он призвал к тесной координации между вооружёнными силами США и Израиля для подготовки оборонительных мер.

Ранее сообщалось, что израильские войска убили укрывавшихся в школе шестерых местных жителей.

