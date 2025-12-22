ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи почти 40 дронов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 21 декабря несколько раз пытались атаковать регионы России. Силами противовоздушной обороны было сбито почти 40 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Как рассказали в оборонном ведомстве, попытки ударить по России предпринимались в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени. Больше всего летательных аппаратов уничтожили над акваторией Черного моря — 23. Еще 6 беспилотников ликвидировали в небе над Республикой Крым. По 3 — над акваторией Азовского моря и территорией Белгородской области. Всего 35 дронов.
Ранее местные жители сообщили о нескольких взрывах в Краснодарском крае. По предварительным данным, регион также находился под атакой беспилотников ВСУ.