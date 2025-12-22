За ночь над российскими регионами сбиты шесть БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в ночь на 22 декабря перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что три украинских дрона было сбито над территорией Краснодарского края. Два беспилотника ликвидировано над акваторией Черного моря, еще один – над Брянской областью.

В поселке Волна Темрюкского района обломки перехваченного дрона повредили трубопровод на одном из терминалов. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, площадь возгорания составила, с огнем борются пожарные, на месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.