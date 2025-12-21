Глава Королевского военно-морского флота Великобритании, первый морской лорд генерал Гвин Дженкинс предупредил о риске утраты британскими и союзническими силами превосходства в Атлантическом океане из ‑за наращивания морской мощи России.

Об этом сообщили в издании Military Watch.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике с конца Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но ненамного. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды. Мы должны активизироваться, иначе мы потеряем это преимущество», — отметил Дженкинс.

Россия последовательно вкладывает ресурсы в модернизацию атомных подводных лодок, надводных кораблей дальней морской зоны и средств дальнобойного высокоточного оружия. Дженкинс указал, что эти программы сопровождаются расширением боевой подготовки на севере Атлантики и в Арктике, где проходят учения с участием многоцелевых субмарин и кораблей сопровождения. Он подчеркнул, что такая активность напрямую влияет на безопасность атлантических коммуникаций и маршрутов переброски сил между Европой и Северной Америкой.

Ранее Минобороны Великобритании представило программу «Атлантический бастион», нацеленную на противодействие «российским подводным угрозам» в Северной Атлантике. На этом фоне в Москве подчеркивают, что не планируют нападать на европейские страны: глава МИД РФ Сергей Лавров и сенатор Алексей Пушков заявляли об отсутствии у России претензий к Европе и связывали разговоры о «российской угрозе» с желанием оправдать поддержку Украины.