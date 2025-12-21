В аэропорту Одессы произошла серия взрывов после удара "Искандера"

Жители Одессы публикуют кадры со взрывами в аэропорту после прилета туда баллистической ракеты "Искандер".

Воздушную тревогу в городе объявили в 17:50 - мониторинговые службы зарегистрировали пуск баллистической ракеты, она направляется в сторону Одессы.

"Ну вот засекай - сейчас минуты две и прилетит", - спокойно заметил жене парень, жаривший курицу на мангале в одесском дворике. И действительно, взрыв раздался в 17:52.

Следом за хлестким звуком ракетного удара послышалась продолжительная канонада вторичной детонации.

По предварительным данным, ракета была с кассетной боевой частью, пишет "Военное дело". Такое оснащение применяется для поражения площадных незащищенных целей - например, позиций ПВО.

После системных атак на логистику на юго-западе Украины и смены руководителя воздушного командования ВСУ "Юг" в аэропорт Одессы могли доставить новые зенитные комплексы.

Это объясняет вторичную детонацию после прилета "Искандера" - с таким звуком взрываются зенитные ракеты на пусковых установках.