В Минобороны РФ рассказали о новой тактике танкистов при прорыве в Сладком

Танкисты российской группировки войск «Восток», используя новую тактику, прорвали оборону ВСУ в Сладком в Запорожской области, что позволило взять населенный пункт под контроль, пишет пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

Напомним, что российские военные взяли под контроль Красногорское, Сладкое, Новое и Рыбное в Запорожской области осенью 2025 года.

«На рассветной линии переломов местности танковые пары «Востока» работали как отлаженный механизм: одна машина накрывала сектор огнём из глубины, вторая резкими рывками выходила на передний край и била прямой наводкой», — пояснили в Минобороны РФ.

По словам танкистов, ключ к успеху заключался в темпе и точности, а также в грамотной связке с беспилотниками: операторы корректировали огонь, подсказывали новые цели и предупреждали об угрозах.

«В этой схеме нет лишних движений. Пара выходит, отрабатывает, уходит на перезарядку и смену направления. Противник не успевает прицелиться и не понимает, где ждать следующий удар», — разъяснили опытные танкисты из «Востока».

В пресс-службе уточнили, что маневр парами, связка с БПЛА, инженерные доработки и дисциплина смены позиций минимизируют риски и сохраняют темп. Танки не теряют роли ударного средства, а наоборот, адаптируются и усиливают влияние на ход штурма, резюмировали в ведомстве.

Ранее командир командир танкового батальона с позывным «Алтай» сообщил, что его подразделение действует вполне успешно. Он заметил, что танкисты ведут огонь с закрытых огневых позиций, обеспечивают проведение наступательных действий — «завозят личный состав, сопровождают пехоту».