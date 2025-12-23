По данным издания Mash, подразделения группировки войск «Север» осуществили продвижение на территории Сумской области Украины. Сообщается, что российские войска углубились вглубь региона примерно на 5,5 километров.

© Московский Комсомолец

Как информирует источник, украинские части отошли на заранее подготовленные оборонительные позиции. Местные власти, по этим сведениям, начали эвакуацию гражданского населения из прифронтовых сёл, которые планируется использовать для обороны.

Наступлению, согласно публикации, способствует активное применение российской стороной беспилотников для поражения украинской техники. За последние сутки было зафиксировано продвижение более чем на километр на одном из участков фронта.

В публикации также утверждается, что командование ВСУ столкнулось с проблемами из-за постоянных перебросок резервов между несколькими напряжёнными направлениями, включая Купянск, Сумы и Покровск. Это, по мнению источника, не позволяет сосредоточить достаточные силы для контратак.

Как писало Mash, на Сумское направление перебрасывались свежие подразделения ВСУ. Однако, по текущей информации, вместо запланированного наступления украинской стороной создана буферная зона, площадь которой оценивается не менее чем в 223 квадратных километра.