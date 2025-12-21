Партия австралийских танков M1A1 «Абрамс» прибыла в Польшу для отправки на Украину

Партия из 49 танков M1A1 «Абрамс», переданная Украине Австралией, завершила морской переход и прибыла в пункт промежуточного хранения на территории Польши. Спустя семь месяцев после начала операции логистики, боевые машины доставлены в Европу.

© Global look

Как сообщают австралийские СМИ, морской переход занял 55 суток на зафрахтованном коммерческом судне. В настоящий момент 16 военнослужащих Сил обороны Австралии организовали в Польше временный пункт технического обслуживания для проверки и подготовки всей партии танков к последующей передаче. Дальнейший маршрут и сроки тайной переброски техники непосредственно на Украину, как и программа обучения украинских экипажей, не разглашаются.

Напомним, это вторая крупная партия танков «Абрамс», направляемая Украине. Первая партия из 31 машины, поставленная США, поступила в конце 2023 года. По данным открытых источников, отслеживающих потери техники, к концу 2024 года подтверждено уничтожение или захват российскими войсками не менее 26 американских «Абрамсов» из первоначальной партии. Основными причинами потерь, согласно этим же данным, стали поражения артиллерийским огнем, удары дронов-камикадзе и в одном случае — танковая дуэль.