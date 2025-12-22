Доклад Пентагона: Китай начал загружать баллистические ракеты в шахты

Китай перешел к финальной стадии развертывания своего ядерного арсенала, тайно заполнив новейшие шахтные пусковые установки более чем сотней межконтинентальных баллистических ракет. Согласно секретному черновику доклада Пентагона, Пекин не просто игнорирует призывы президента США Дональда Трампа к денуклеаризации, но и наращивает мощь быстрее любой другой ядерной державы, сообщает Reuters.

© Соцсети

«Мы по-прежнему не видим у Пекина желания принимать такие меры или участвовать в более всесторонних дискуссиях по контролю над вооружениями», — говорится в тексте документа, оказавшемся в распоряжении Reuters.

По данным американской разведки, речь идет о загрузке более 100 твердотопливных ракет DF-31 в три шахтных поля, расположенных вблизи границы Китая с Монголией. Ранее военное ведомство США подтверждало лишь существование самих площадок, однако факт их экстренного заполнения боевыми единицами стал тревожной неожиданностью. Агентство отмечает, что Пекин планирует довести количество своих ядерных боеголовок до тысячи к 2030 году, несмотря на официальные заявления о «стратегии самообороны» и политике «неприменения первым».

Китай ускорил ядерную гонку, заставив Запад напрячься

Особую нервозность в Вашингтоне вызывают сроки возможной эскалации: в докладе подчеркивается, что «Китай рассчитывает быть готовым воевать и победить в войне за Тайвань к концу 2027 года». Для этого Пекин совершенствует варианты захвата острова с применением «грубой силы», включая нанесение ударов на расстоянии до 2000 морских миль от своих берегов. Как уточняют эксперты ведомства, такая массированная атака способна «серьезно оспорить и нарушить» любое присутствие сил США в зоне конфликта.