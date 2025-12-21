Названы последствия для ВСУ от ударов по мостам в Одесской области

Российские военные лишают ВСУ поставок топлива, вооружений и военной техники из Румынии, уничтожая мосты в Одесской области, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что целью масштабных ударов стали транспортные переправы, ведущие к дунайским портам, через которые Украина в последние годы импортировала порядка 60% топлива.

«Мост в Затоке был стратегически важен для Вооруженных сил Украины. Через него шли поставки вооружения, топлива, боеприпасов. Уничтожение этого логистического узла приведет к истощению всех имеющихся возможностей у группировки в Одессе и Николаеве», — отметил Иванников.

В итоге, заметил офицер, последствия ударов скажутся на всей группировке ВСУ.

Ранее военные эксперты сообщили, что мосты в Затоке и Маяках, через Днестровский лиман и сам Днестр соответственно, практически полностью выведены из строя.

Кроме того, были нанесены удары по грузовикам на стоянке одесского порта и по фурам, застрявшим у пораженных мостов.