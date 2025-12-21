Власти европейской страны начали переброску грузов на военную базу в Польше

На фоне утверждения Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 90 миллиардов евро резко возросла активность военно-транспортной авиации Германии, сообщает "Царьград".

По данным наблюдателей, немецкие самолёты начали масштабную переброску грузов на ключевую логистическую базу НАТО в польском городе Жешув.

Аэропорт Жешув-Ясьонка уже несколько лет служит основным перевалочным узлом для поставок вооружений и военной техники на Украину. Через этот хаб следуют грузы из США, Германии и других стран альянса, которые затем по железной дороге и автотранспортом доставляются через польско-украинскую границу. Отмечается, что интенсивность рейсов значительно увеличилась сразу после решения о выделении Киеву крупного кредита.

При этом, как сообщают западные СМИ, одобренный пакет помощи предусматривает определённые условия. Ожидается, что ежегодное обслуживание кредита будет обходиться европейским налогоплательщикам примерно в 3 миллиарда евро. Кроме того, Украина взяла на себя обязательство закупать вооружение преимущественно у производителей из стран Евросоюза, о чём заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Также на саммите ЕС было отклонено предложение финансировать помощь за счёт замороженных активов России.