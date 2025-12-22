Армия России нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны России отчиталось об ударе по военной инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сводке военного ведомства о ходе спецоперации.

В частности, целями российских войск стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры, используемые для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места запуска беспилотников. Кроме того, были поражены 142 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, отметили в Минобороны.

Удар был нанесен дальнобойным оружием наземного и воздушного базирования.

22 декабря Минобороны сообщило, что российским войскам удалось выбить ВСУ из еще одного населенного пункта в зоне проведения спецоперации. Им стал поселок Вильча Харьковской области. Боевые действия на этом участке ведут соединения группировки войск «Север».