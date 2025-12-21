В странах НАТО, по оценке польских аналитиков, нарастает тревога из-за новых шагов Кремля. Издание Interia пишет, что Владимир Путин фактически навёл на Евросоюз одно из самых опасных вооружений России.

Ключевым моментом стало событие 19 декабря. Незадолго до ежегодного подведения итогов российским президентом белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Орешник». Этот сигнал, как отмечают наблюдатели, был воспринят на Западе как демонстрация принципиально новых возможностей.

В Североатлантическом альянсе, утверждает Interia, такое развитие событий вызвало заметное напряжение. Польское издание подчёркивает, что «Орешник» фактически охватывает своим радиусом весь Европейский союз. При заявленной дальности около четырёх тысяч километров под потенциальным ударом оказываются все столицы стран ЕС, а также ключевые военные и инфраструктурные объекты.

Объявлено о предложении России капитулировать

Дополнительное беспокойство, по версии авторов материала, вызывает техническая сторона вопроса. Ракета способна развивать скорость порядка 12 300 километров в час и одновременно выполнять манёвры в полёте. В практическом смысле это означает, что современные системы противоракетной обороны оказываются бессильны: даже широко разрекламированные американские комплексы Patriot не способны эффективно противостоять такой цели.

Британская Daily Mail, анализируя ситуацию, попыталась подсчитать время подлёта «Орешника» к различным европейским столицам. По их расчётам, до Великобритании ракета сможет долететь за 16–18 минут, до Парижа и Брюсселя — примерно за 14–16, до Рима — около 13 минут. Самым уязвимым в этом списке, как ни парадоксально, выглядит Берлин: до столицы Германии, по оценкам издания, ракете потребуется всего около 11 минут.

Для Украины временные показатели ещё более жёсткие. По данным западных аналитиков, при размещении комплекса на территории Белоруссии «Орешник» способен достигнуть Киева примерно за 111 секунд — менее чем за две минуты. Как иронично отмечает «Царьград», подобное оружие уже давало о себе знать на украинском направлении, и этот опыт в Киеве вряд ли вспоминают с симпатией.