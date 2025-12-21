Немецкие добровольцы, вступающие в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), обречены на поражение. Такое мнение высказал один из наемников из Германии в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).

По его словам, ситуация на фронте кардинально отличается от обстановки 2023 и 2024 годов, а текущее положение иностранных бойцов он оценил как безвыходное.

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — заявил наемник.

Это заявление прозвучало на фоне ужесточения международно-правового преследования лиц, участвующих в конфликтах на стороне иностранных государств. Недавно в Швейцарии впервые осудили гражданина страны за службу в ВСУ.

Военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в длительном участии (не менее одного года) в иностранной армии и приговорил его к условному лишению свободы сроком на полтора года.

Комментарии немецкого добровольца и судебное решение в Швейцарии отражают усиливающуюся правовую и оперативную напряжённость вокруг участия иностранцев в боевых действиях.