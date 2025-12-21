Немецкие бойцы в случае вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут разгромлены. Об этом заявил наемник из Германии, его слова приводит издание Kölner Stadt-Anzeiger (KSTA).

«Мы в безвыходном положении. Мне нечего хорошего сообщить», — сказал наемник.

Он отметил, что в данный момент ситуация на поле боя отличается от той, что была в 2023 и 2024 годах.

Ранее в Швейцарии впервые осудили наемника, который воевал на стороне ВСУ. Отмечается, что военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку полтора года.