Практически всех водителей общественного транспорта в Конотопе Сумской области мобилизовали. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник привел слова мэра города о том, что «три четверти общественного транспорта не выходят на маршруты».

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинские власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, хотя они пытаются всеми способами выехать из страны, часто рискуя жизнью. В социальных сетях публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

