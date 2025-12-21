Зеленский решил заменить главу воздушного командования «Юг» из-за ударов по Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве Воздушного командования вооружённых сил, ответственного за оборону южных регионов страны. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщают украинские СМИ.
Зеленский заявил о намерении заменить командующего оперативного командования «Юг» Дмитрия Карпенко, пояснив, что решение связано с продолжающимися российскими ударами по Одессе и области.
Глава киевского режима также подчеркнул, что Украина наращивает силы противовоздушной обороны в этом регионе.
Ранее сообщалось, что Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с Россией и США.