Зеленский решил заменить главу воздушного командования «Юг» из-за ударов по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве Воздушного командования вооружённых сил, ответственного за оборону южных регионов страны. Об этом со ссылкой на его пресс-службу сообщают украинские СМИ.

Зеленский заявил о намерении заменить командующего оперативного командования «Юг» Дмитрия Карпенко, пояснив, что решение связано с продолжающимися российскими ударами по Одессе и области.

Глава киевского режима также подчеркнул, что Украина наращивает силы противовоздушной обороны в этом регионе.

Ранее сообщалось, что Зеленский поддержал идею о трехсторонней встрече с Россией и США.