В Одессе зафиксировали прилеты

В Одессе после ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань» зафиксированы прилеты. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На месте одного из ударов произошел пожар. Другие подробности в данный момент неизвестны.

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.

Позднее Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары по ключевым мостам Одесской области.